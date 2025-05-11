Створення "сірої зони" на фронті: експерт пояснив, чому це не допоможе зупинити війну

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Реклама

Якщо Україна погодиться на створення «сірої зони», росіяни дуже швидко і без пострілів просунуться вперед.

Таку думку в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий аналітик Олексій Гетьман.

«Це не допоможе зупинити війну. Якщо створити сіру зону, то росіяни дуже швидко без пострілів, тому що, якщо демілітаризована зона, там стріляти не можна, займуть ці позиції. Такий досвід у нас уже, на жаль, є, вони так робили. Потім, що значить 15 кілометрів? Ну це красиво звучить. Тобто ми тримаємо позиції, наприклад, біля Покровська. Тримаємо їх уже біля Торецька 10 місяців. 15 кілометрів, нам відійти за Покровськ? Ну про що розмова? Ні про що», — зазначив спікер.

Реклама

З його слів, цю тему мають досліджувати військові і доносити інформацію безпосередньо до президента України. А виходячи з його заяв випливає, що він консультувався з військовослужбовцями.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає «неживою» ідею створення на фронті демілітаризованої зони.

«Якщо погодитися на буферну зону і відійти на 15 км, то такі міста як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а в них триватиме війна. Тому що до них буде долітати артилерія. Тому про це передчасно говорити. Ця ідея на сьогодні нежива», — наголосив Зеленський.