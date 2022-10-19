"Створення картинки": Арестович пояснив, навіщо РФ може наважитися знову напасти з півночі

Арестович запевнив, що з військової точки зору росіяни не візьмуть Київ, але можуть покращити свою переговорну позицію.

Стягування російських мобілізованих до Білорусі і загроза повторного нападу на Київ — це намагання РФ створити "картинку" напередодні саміту "Великої двадцятки" в Індонезії.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Проте Арестович не виключає, що росіяни все ж наважаться на вторгнення з півночі.

"Стягування російських мобілізованих до Білорусі – це створення загрози. Чи буде вторгнення – це у голові лиш однієї людини. Але вони створюватимуть угрупування, яке може здійснити вторгнення. Я думаю, що у них дуже велика спокуса це зробити. Якщо вони зможуть організуватися щодо відношення сил і засобів, то вони спробують це зробити", – каже радник ОП.

Таким чином, на думку Арестовича, Росія створить на Заході необхідну собі "картинку" і посилить позиції тих представників міжнародної спільноти, хто виступає за переговори між Москвою та Києвом.

"Створити загрозу: бої під Києвом, коли по Києву б'є артилерія, народ тікає масово зі столиці. На Заході картинка знову оточеного Києва – "значить Росія все таки може, знайшла внутрішні резерви". Одразу з'являються аргументи у тих, хто казав: "Росія – занадто сильна, щоб її перемогти, давайте переговори". Все, на що працює Росія зараз – це не на перемогу над Україною. Вона не може перемогти. Вони просто створюють покращену переговорну позицію. Наприклад, до саміту "Великої двадцятки" в Індонезії. Тому політична спокуса у них вкрай висока. Але саме з точки зору створення картинки", – зазначив він.

Арестович запевнив, що з військової точки зору росіяни не візьмуть Київ.

Раніше радник Офісу президента заявляв, що РФ може вивести війська з Херсона, щоб перекинути на Київ, або на Донбас.

Чи можливий новий наступ на Київ

ТСН.ua зібрав подробиці військової активності окупантів у Білорусі а також думки експертів - чи можливе повторення лютневого наступу на Київ.

Так, Олексій Арестович прогнозував, що для повторного наступу на Київ Росія може накопичити 20-30 тис. військових.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв також не виключає можливості повторного наступу окупантів на Київ. Однак для цього Росії необхідно створити сили, на що піде два-три місяці.