Створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії: Єрмак розповів деталі

За всі злочини РФ має відповідати. Всі, хто є архітектором цієї війни, повинні бути не тільки історично принижені, але і покарані за агресію проти України.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи в онлайн-форматі на виставці, присвяченій російським воєнним злочинам, що експонується в Брюсселі.

"Разом із президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою закликали підтримати створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії", - зазначив він.

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"Доведення факту злочину агресії проти України стане підставою для вироку. Це або довічне позбавлення волі, або значні строки ув`язнення. А фактичне виконання вироку відбудеться, щойно хтось із підсудних з`явиться на території країни, що приєдналася до договору про створення спеціального міжнародного трибуналу. Для цього існують три шляхи: або міжнародний договір між Україною та іншими державами, або угода з ООН, або угода з ЄС чи Радою Європи", – розповів він.

Андрій Єрмак наголосив, що водночас Україна активно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, а створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України лише доповнить роботу цього суду.

Зі свого боку президент Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що жорстокість війни в Україні переходить усі можливі межі.

"Українці страждають заради свободи усієї Європи. Тому Європа допомагатиме вам до останнього. І ми, як і ви, вимагаємо притягнути до відповідальності Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Бо автократія – це не те, до чого ми у Європі можемо повернутися. Тому ми зробимо все можливе, щоб зупинити це", – заявила Мецола.

Організатори події - Фонд Віктора Пінчука та Офіс президента України.

Нагадаємо, Росія масово обстрілює українська міста і села вздовж лінії фронту.

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