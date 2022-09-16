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Створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії: Зеленський розповів деталі

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Створення міжнародного трибуналу для політичного керівництва Росії: Зеленський розповів деталі

Фото: Associated Press

У межах зустрічі в ОП дипломатам були представлені деталі ініціативи України зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

В Офісі президента України відбулася зустріч групи під керівництвом Андрія Єрмака, що працює над приєднанням України до Організації економічного співробітництва та розвитку, – зустріч з послами G7 та інших держав-партнерів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський  у вечірньому відеозверненні 16 вересня.

"Це надзвичайно вагомий напрямок, який має значення і в контексті європейської інтеграції, і в контексті внутрішньої трансформації нашої держави", - зазначив він.

У межах зустрічі дипломатам були представлені деталі нашої ініціативи зі створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України.

"Дякую представникам "Великої сімки" та іншим країнам-партнерам за готовність підтримувати Україну", - зазначив президент.

Нагадаємо, під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

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