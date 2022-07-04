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Створення "нових республік" або приєднання до РФ: Буданов розповів, коли Кремль проведе "референдуми"

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Створення "нових республік" або приєднання до РФ: Буданов розповів, коли Кремль проведе "референдуми"

Фото: radiosvoboda.org

Росія на тимчасово окупованих територіях України 11 вересня може провести псевдореферендуми.

Їхньою метою може бути приєднання до Росії або створення новий фейкових псевдоутворень. 

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова ГУР МО Кирило Буданов. 

За словами Буданова, у Кремлі ще не ухвалили рішення, що вони робитимуть із тимчасово окупованими територіями України. Це, як завжди, вирішуватиметься в останню мить. 

"Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії – це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - пояснив керівник української військової розвідки. 

Нагадаємо, Буданов розповів про плани Росії у війні проти України.

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