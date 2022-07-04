Створення "нових республік" або приєднання до РФ: Буданов розповів, коли Кремль проведе "референдуми"

Росія на тимчасово окупованих територіях України 11 вересня може провести псевдореферендуми.
Їхньою метою може бути приєднання до Росії або створення новий фейкових псевдоутворень.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова ГУР МО Кирило Буданов.
За словами Буданова, у Кремлі ще не ухвалили рішення, що вони робитимуть із тимчасово окупованими територіями України. Це, як завжди, вирішуватиметься в останню мить.
"Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти. Створення нових "народних республік", створення однієї великої "народної республіки", приєднання великої території до Росії, приєднання окремої території до Росії – це все буде вирішуватися, як і завжди в Росії, в останній день", - пояснив керівник української військової розвідки.
Нагадаємо, Буданов розповів про плани Росії у війні проти України.
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