"Створено два Кабміни": Зеленський розповів про заходи в разі замахів на керівництво держави

"Створено два Кабміни": Зеленський розповів про заходи в разі замахів на керівництво держави

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у разі успішного на нього замаху в Україні створили "дзеркальний" Кабмін.

За його словами, українська влада розуміє всі ризики, тому має план "Б", якщо все ж російським військовим вдасться успішно виконати замахи на керівництво України, передусім на президента.

Про це український президент повідомив журналістам в Українському домі в Давосі у понеділок, 23 травня.

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"Згідно з нашим законодавством, є кому управляти державою. Ми були підготовлені і розділені, я, прем’єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів", - розповів глава держави.

Нагадаємо, що наразі вдалося зірвати вже щонайменше 10 замахів на президента України, які готували російські варвари. Утім, на думку самого Володимира Зеленського, 10 замахів на нього – це не так і багато, і що у кремлівського диктатора Володимира Путіна є зараз важливіші проблеми.

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