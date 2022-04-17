Створили дефіцит, щоб підзаробити: яйця з Росії завозяться до Херсона, але українці їх бойкотують

Створили дефіцит, щоб підзаробити: яйця з Росії завозяться до Херсона, але українці їх бойкотують

Та перед святами все ж люди вимушені їх купувати.

Після того, як рашисти розбомбили Чорнобаївську птахофабрику і закрили в'їзд українським продуктовим вантажам в окуповане місто, тут виник дефіцит курячих яєць. Й окупанти намагаються на цьому заробити.

Про це йдеться в ТСН.

Яйця завозять з окупованого Криму, на бірках напис - вироблено у Воронежі, або ж Чувашії. Тепер херсонці поділилися на тих, хто вимушений купувати їх, і на тих, хто будь-якій російській продукції оголосив бойкот. Люди чекають на яйця саме від українських курей, їх намагаються привозити на ринок люди з навколишніх сіл, але через російські блокпости це робити вкрай небезпечно.

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Роботу найбільшої в Європі Чорнобаївської птахофабрики росіяни заблокували місяць тому. Знищили електропідстанцію й обстріляли машини з кормами. 4 мільйони курей нічим було годувати - частину птахів власники встигли роздати людям, проте більшість курей загинула.

Водночас зі Львівщини в окуповані села Херсонщини вдалося доправити вантажівку з харчами, ліками і засобами гігієни. Допомогу збирали львівські волонтери, також долучились українці, які живуть у Мюнхені, Берліні, Мадриді та італійському Салерно.

Усі українські вантажі в Херсон та прилеглі населені пункти окупанти нині блокують. Тож доправляти гуманітарну допомогу волонтерам довелось обхідними шляхами. Логістика, кажуть вони, була вкрай складною, подробиць не розголошують. Харчі та ліки спочатку доправили в підконтрольні Україні села, а потім підпільно передавали і на окуповану територію. Кажуть, у селах, які захопили росіяни, гуманітарна криза - особливо гостро люди потребують ліків.

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