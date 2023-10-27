Створили видимість: в Криму окупанти на аеродромі намалювали чотири винищувачі

На те, що літаки можуть бути фейком, вказує те, що на них відсутні тіні.

Російські військові намагаються створити винищувачі на аеродромі в окупованому Криму малюнками.

Про це повідомляє OSINT-розслідувач MT Anderson.

Як зазначається, окупанти на аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Севастополі на лінії польоту, ймовірно, намалювали чотири одиниці винищувачів МіГ-31. Це видно зі супутникових знімків. А на те, що літаки можуть бути фейком вказує те, що на них відсутні тіні.

А на думку розслідувача, окупанти використовують ангари, аби захистити чи сховати свою авіацію.

Фото: MT Anderson

Нагадаємо, що у Криму партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя.

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