Створили видимість: в Криму окупанти на аеродромі намалювали чотири винищувачі

На те, що літаки можуть бути фейком, вказує те, що на них відсутні тіні.
Російські військові намагаються створити винищувачі на аеродромі в окупованому Криму малюнками.
Про це повідомляє OSINT-розслідувач MT Anderson.
Як зазначається, окупанти на аеродромі Бельбек в тимчасово окупованому Севастополі на лінії польоту, ймовірно, намалювали чотири одиниці винищувачів МіГ-31. Це видно зі супутникових знімків. А на те, що літаки можуть бути фейком вказує те, що на них відсутні тіні.
А на думку розслідувача, окупанти використовують ангари, аби захистити чи сховати свою авіацію.
Нагадаємо, що у Криму партизани виявили велике місце дислокації окупантів у районі Джанкоя.
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