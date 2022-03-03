Створили "зелений коридор": з двох обстріляних окупантами міст під Києвом вивезли понад 1,5 тисячі людей (відео)

Створили "зелений коридор": з двох обстріляних окупантами міст під Києвом вивезли понад 1,5 тисячі людей (відео)

Більшість людей вивезли залізницею.

З міст Буча та Ірпінь Київської області, які опинились під обстрілами російських окупантів, вивезли понад півтори тисячі людей.

Про це повідомив 3 березня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, обласна та місцева влади, тероборона та "Укрзалізниця" створили "зелений коридор" і вивезли залізницею майже півтори тисячі людей. Ще 250 осіб змогли вивезти автобусами.

"Зараз всіх везуть до західних регіонів країни, у безпеку. Для тих, хто залишається жити в Ірпені та Бучі, планується продуктова допомога", - сказав він.