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Створили "зелений коридор": з двох обстріляних окупантами міст під Києвом вивезли понад 1,5 тисячі людей (відео)

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Створили "зелений коридор": з двох обстріляних окупантами міст під Києвом вивезли понад 1,5 тисячі людей (відео)

УНІАН

Більшість людей вивезли залізницею.

З міст Буча та Ірпінь Київської області, які опинились під обстрілами російських окупантів, вивезли понад півтори тисячі людей.

Про це повідомив 3 березня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, обласна та місцева влади, тероборона та "Укрзалізниця" створили "зелений коридор" і вивезли залізницею майже півтори тисячі людей. Ще 250 осіб змогли вивезти автобусами.

"Зараз всіх везуть до західних регіонів країни, у безпеку. Для тих, хто залишається жити в Ірпені та Бучі, планується продуктова допомога", - сказав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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