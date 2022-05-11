"Створить умови для розширення агресії": генерал заявив, що після захоплення Донбасу Росія піде далі

"Створить умови для розширення агресії": генерал заявив, що після захоплення Донбасу Росія піде далі

Досягнення Росією мети – окупація Донецької та Луганської областей у їхніх адміністративних кордонах – не задовольнить амбіції РФ, а створить умови для розширення агресії.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України втрати окупантів складають близько 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння й техніки.

Про це розповів бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на пресконференції 11 травня.

"Втрати противника на цей час з початку так званої спеціальної операції вже складають близько 20% особового складу та до 60% основних видів озброєння та військової техніки", – сказав Громов.

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"Але навіть досягнення противником декларованої мети другого етапу так званої спеціальної операції – це окупація Донецької та Луганської областей в їхніх адміністративних кордонах – найбільш ймовірно, не задовольнить амбіції противника, а лише створить умови для розширення агресії", – зауважив генерал.

Він також повідомив, що попри всі труднощі, ЗСУ достойно виконують завдання з оборони України та свій конституційний обов’язок.

Нагадаємо, 11 травня в Міноборони повідомили, що ЗСУ виграли першу фазу війни з Росією, але попереду ще тривалий етап боротьби до повного очищення України.

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