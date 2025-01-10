Створити плацдарми для подальших атак: експерт розповів про плани росіян на 2025 рік

У 2025 році окупанти планують створити три ударні плацдарми, які будуть спрямовані на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію.

Таку думку висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в етері "Radio NV".

За його словами першим плацдармом буде напрямок від Лиману.

"Я думаю, що варто нам дуже уважно спостерігати за тими процесами, які відбуваються не лише на Сіверському виступі, а також і на Лиманському напрямку та в напрямку на Куп'янськ", – підкреслив експерт.

Він додав, що росіяни саме починають формувати зручну логістику на цьому напрямку.

Загарбники намагатимуся наступати в бік Куп'янська, для цього вони створили плацдарм на західному березі річки Оскіл.

"Ворог буде далі просуватися через Часів Яр на Слов'янсько-Краматорську міську агломерацію. І це найбільш зручний плацдарм для проведення наступальних дій", – зазначив Селезньов.

Наразі складна ситуація зараз і в самому Часовому Яру, і південніше від нього. Тому, за словами експерта, ворог буде намагатися формувати плацдарм через Костянтинівку й далі на Краматорськ та Слов'янськ.

Нагадаємо, до Покровська Донецької області від лінії фронту до околиць міста залишається два кілометри. Ситуація в місті залишається складною.

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