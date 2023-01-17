Створив себе з нуля і писав вірші: що відомо про загиблого у Дніпрі тренера з боксу (фото)

На Михайла на вулиці саме чекали дві доньки, коли у квартиру з їхнім батьком прилетіла російська ракета.

Головний тренер з боксу Дніпропетровської області Михайло Кореновський загинув у власній квартирі внаслідок ракетного удару по будинку в обласному центрі. Його дружина Ольга розповіла, як незадовго до атаки разом із двома доньками вийшла погуляти надвір.

Про це Ольга Кореновська написала на своїй Instagram-сторінці.

"Ще вчора замість цієї дірки була моя квартира, в якій я із сім'єю прожила 9 років. На момент вибуху я з дітьми гуляла на бульварі Слави, а чоловік після змагань приїхав додому, поїв і мав вийти до нас", – йдеться у повідомленні вдови загиблого.

Жінка до останнього надіялася, що Михайло таки встиг вийти з квартири до ракетного удару. Проте 15 січня рятувальники дістали його тіло з-під завалів будинку.

Фото з Instagram-сторінки Ольги Кореновської

Фото з Instagram-сторінки Ольги Кореновської

Фото з Instagram-сторінки Ольги Кореновської

Своїми спогадами про Кореновського в Мережі поділилися його друзі та знайомі, які довго не могли повірити, що він загинув. Одеський тренер Олександр Коденчук розповів, що вони з Михайлом жили у різних містах, спілкувалися рідко, але плідно.

"Він відкривався не кожному, але всередині дуже добрий, ставився з повагою, з відчуттям сили та цілеспрямованості. Був суворий і водночас сентиментальний, якось ми йшли якоюсь херсонською вуличкою і він читав власні вірші, які цілком могли бути надруковані в якомусь збірнику – це я ще старими критеріями, ну ви розумієте", – написав Коденчук.

Він додав, що Кореновський "створив сам себе з нуля з мінусовими можливостями". Чоловік був дуже різнобічним і для досягнення результату користувався багатим інструментарієм.

"Про таких, як він, можна сказати: син землі. У п'ятницю надіслав звісточку, а в суботу вся країна дізналася про Дніпропетровську трагедію", – написав товариш загиблого.

СВЕТАЯ ПАМЯТЬ О СВЕТЛОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Мы жили в разных городах, но в одном мире. Общались редко, но плодотворно. Открывался... Опубліковано Александром Олеговичем Неділя, 15 січня 2023 р.

Кореновського з дитинства знав Начальник управління фізичної культури та спорту Одеської міськради Руслан Пуздрач. Він згадує Михайла як дуже порядну людину, Одесита з великої літери, класного спортсмена та хлопця.

Дуже порядна Людина, Одесит з Великої літери, це жах, війна у кожному домі , Олімпійські гасла - спорт поза політикою,... Опубліковано Ruslan Puzdrach Неділя, 15 січня 2023 р.

Друг загиблого Михайло Мєшков розповів, що після ракетного удару шукав Михайла цілий день.

"І я слухав Михайлові вірші. Шукав його, сьогодні цілий день йому писав і відправляв голосові повідомлення. Вітали один одного на Новий рік та Різдво. Я йому написав нещодавно, і він прочитав, я впевнений. Дорогий мій друже, я тебе шукатиму до кінця свого життя!" – написав Мєшков.

Зауважимо, що Кореновський був одним із перших тренерів з боксу відомої бійчині змішаних єдиноборств Марини Мороз. Спортсменка також висловилася про загибель свого наставника.

"Не можу повірити в це. Я виграла свій перший чемпіонат України з боксу під його керівництвом", – написала в Instagram-сторіз Мороз.

За свою тренерську кар'єру Кореновський виховав не одного бійця. Всі підопічні вдячні своєму наставнику за уроки, і згадують про нього з добрими словами. Так, друг Михайла із боксерського клубу Fight Stuff подякував чоловікові за 18 років дружби.

"Ти був моїм тренером та другом. Ти тренував мене 18 років тому, а потім тренував моїх дітей, ти допомагав тренувати нашу молодь, давав настанови і підтримував нас у всьому. Сталося велике горе для нас, для друзів і всієї боксерської громади. Ти виховав велику кількість дітей і робив їх чемпіонами. Ми весь час будемо тобі вдячні! І будемо підтримувати твою родину, як ти нас", – йдеться в повідомленні товариша загиблого.

Царство небесне, братське серце Я хочу подякувати тобі за дружбу , за ті 18 років , які ми дружили . Ти був моїм... Опубліковано Fight Stuff-Club Неділя, 15 січня 2023 р.

Нагадаємо, російські загарбники 14 січня протикорабельною ракетною Х-22 завдали удару по багатоповерхівці у Дніпрі, в якій мешкали 1700 людей. Внаслідок ворожої атаки були повністю зруйновані 72 квартири та загинули 45 людей (шестеро з них – діти). Ще 79 осіб отримали травми різних ступенів тяжкості.

Рятувальники три дні розбирали завали на місці ракетного удару і 17 січня пошуково-рятувальна операція була зупинена. Водночас 25 людей досі вважаються зниклими безвісти. Також неопізнаними залишаються 15 тіл.

"Люди намагалися допомагати": що відбувалося в перші години на місці трагедії у Дніпрі

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