Створюватимуть "зону смерті" в цьому напрямку.: експерт назвав місто, яке РФ прагне захопити

Харків – винятково важливий для Росії, тому окупанти можуть піти в наступ на Харківському напрямку і продовжуватимуть обстрілювати місто.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в інтерв'ю "УНІАН".

"Всі розуміють виняткову важливість Харкова, саме тому противник просто "прасує" це місто, створюючи "зону смерті" в цьому напрямку. І це велика проблема, противник буде продовжувати діяти в такій же манері. Тому йдеться не про лінії оборони, а про укріплені пункти", — каже експерт.

Він закликав не недооцінювати армію РФ, адже окупанти переважають чисельністю та кількістю озброєння і бойової техніки.

"Я завжди повторюю фразу, вона не моя, але мені дуже подобається: "Росія не настільки сильна, як здається; але не настільки слабка, як нам би цього хотілося". Потрібно це розуміти. Вона має серйозний потенціал, нехай він не вищої якості, не XXI століття, але цей потенціал є", — зазначив Грабський.

Експерт додав, що мобілізація посилила позиції окупантів на фронті.

"Можна багато і часто "пирхати" з приводу того, що якість цього мобілізованого ресурсу недостатня, але тут не про якість, а про кількість. Їх просто багато. Одна справа, воювати проти 10 ворогів, й інша справа, коли їх 100. І на кожного цього ворога має бути якийсь засіб ураження", — пояснив він.

Нагадаємо, що на Харківщині ЗСУ звільнили майже 550 населених пунктів. Під тимчасовою російською окупацією залишаються 32.

Водночас РФ продовжує гатити по Харкову. Так, 21 жовтня окупанти завдали ще одного ракетного удару по Київському району Харкова.

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