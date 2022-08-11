"Створюється картинка": Арестович пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС

За його словами, саме тому окупанти б'ють по Нікополю, намагаючись витягнути ЗСУ на вогонь у відповідь.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари російських окупантів поблизу Запорізької АЕС.

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович пояснив, що головне завдання росіян – "створити картинку" біля АЕС.

"Реактори не горять, там б'ють поруч – створюється картинка. Зрозуміло, що вони не хочуть пошкодити АЕС, вони не хочуть завдати ураження свої військам. Вони б'ють по пустирях. Їм важливий дим та картинка, мовляв українські війська б'ють по АЕС", – каже радник Офісу президента.

За його словами, саме тому окупанти б'ють по Нікополю, намагаючись витягнути ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб засоби контролю зафіксували стрілянину української артилерії по ЗАЕС.

"Але поки що фіксуємо ми і показуємо, що вони б'ють і по АЕС і по Нікополю", – підсумував Арестович.

Раніше Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що РФ перейшла до відвертого ядерного шантажу.

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