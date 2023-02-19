Стягують сили: очільник Авдіївки оцінив, коли і де росіяни намагатимуться "лізти" у новий наступ

Барабаш дав свою оцінку того, що відбуватиметься 24 лютого.

Російські окупанти стягують війська на Донецький напрямок, що може свідчити про, імовірну, підготовку нового наступу на роковини повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Про це заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.

За даними розвідки, до Авдіївки, Бахмута, Вугледара, Мар'їнки росіяни стягують додаткові сили. Кілька тижнів тому було сконцентровано близько 160 батальйонів - зараз вже 190. Барабаш каже, що навіть з неповною комплектацією - "це дуже багато людей".

"Є інформація, що вони намагаються невеликими машинами (не вантажівками) завозити боєкомплект на околиці Макіївки та Донецька. Це говорить про план на масштабну наступальну операцію. Маючи у резерві велику кількість людей, будуть намагатися лізти. 24 лютого, ймовірно, будуть наступати", - припустив Барабаш.

Говорячи про 24 лютого, очільник ВЦА висловив думку, що цього дня росіяни будуть обстрілювати обласні центри України, а в атаку підуть на всіх чи на більшості напрямків на лінії фронту.

"Моя особиста думка - будуть ракетні удари по обласних центрах 24 лютого. А на лінії фронту вони підуть в атаку по всім чи по більшості напрямків. Для цього підтягнули резерв", - додав Барабаш.

Керівник Авдіївської ВЦА зазначив, що зараз росіяни не кидають великі сили на штурми, а намагаються просунутися малими групами.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія здійснює підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення до України. Окупанти, ймовірно, хочуть показати сакральність цієї дати.

Раніше представник ГУР Міноборони України Андрій Черняк заявив, що Володимир Путін напередодні 24 лютого атакуватиме Україну всіма доступними засобами, щоб продемонструвати хоч якісь успіхи у війні до річниці повномасштабного вторгнення. Але у російської армії недостатньо ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до 24 лютого.

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