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Стягують ресурси та готуються до нових штурмів: аналітики назвали головну мету росіян на сході

Стягують ресурси та готуються до нових штурмів: аналітики назвали головну мету росіян на сході

ЗСУ на одному з напрямків відбили атаку ворога / Фото: Associated Press

Окупанти хочуть просунутися на певних напрямках.

Російська армія має на меті захопити решту Луганської області та просунутися до Харківської та Донецької областей.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни. 

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські війська посилили обстріли українських позицій поблизу Невського (на північний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) і стягують резерви в цьому районі, готуючись до нових штурмів.

Повідомляється також, що на Куп’янському напрямку діють підрозділи російського підрозділу "Ветер 177" 16-ї бригади спецназу (ГУ Генштабу РФ), а підрозділи 7-ї мотострілецької бригади (2-й армійський корпус "ЛНР") діяв біля Білогорівки.

Російські джерела стверджують, що українські війська 6 січня обстріляли об’єкти інфраструктури в окупованій Кадіївці Луганської області ракетами HIMARS.

Нагадаємо, західні ЗМІ повідомили, що російські війська можуть здійснит наступ під Харковом  уже 15 січня. Водночас місцева влада каже, що не бачить концентрації ворожих військ. 

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