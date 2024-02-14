Стягують резерви: окупанти готують наступ на ще одне українське місто - ЗСУ

У ЗСУ запевнили, що вони готові до будь-яких планів ворога.

Російські військові стягнули сили на Оріхівський напрямок для наступу на місто.

Про це повідомляє коментар речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону у середу, 14 лютого.

Також читайте Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ шокував прогнозом

За його словами, угруповання ворога - рівне силам в районі Авдіївки.

"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий російвський наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - сказав він.

Він додав, що зараз основними напрямками для окупантів залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки, зокрема село Новомихайлівка.

"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - запевний Лиховій.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися біля Бахмута.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.