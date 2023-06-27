"Стягують усіх": у ЗСУ розповіли, які війська РФ присутні на сході України

Сили оборони України розпочали дії по всій лінії фронту, зокрема, одні з найважчих боїв точаться нині на Сході України. РФ продовжує поповнювати окупаційну армію новими підрозділами.

Про це розповів заступник командувача Східного угрупування військ із комунікації Сергій Череватий, пише 24 канал.

"Загалом у росіян були амбітні плани – великий стратегічний наступ, але зараз зрозуміло, що про нього не мовиться. Однак ворог набирає ще особового складу, щоб хоча б втримати позиції, і за можливості, на невеликих ділянках, зараз на Лимано-Куп'янському напрямку, намагатися штурмувати, аби показати, що вони досі здатні не лише на оборону, а й на проактивні дії", - зазначив заступник Східного угруповання військ.

За його словами, попри нестачу особового складу, Москва боїться оголошувати нову хвилю мобілізації. Адже паніка серед російського населення і небажання воювати тільки росте, до того ж її підсилили нещодавні події з Євгеном Пригожиним.

"Велике скупчення людей, які чимось не задоволені, тому для них це вже є великою проблемою. Тому на фронт уже тягнуть кожній тварі по парі", – додав Череватий.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що терористи ПВК "Вагнер" ганебно втекли з Бахмута. Наразі там перебувають представники інших приватних військових компаній, "зеки" та регулярна окупаційна армія.

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