Су-25, Су-34, танки, БМП та "Гради": українська авіація знищує війська РФ з повним комплектом техніки

Су-25, Су-34, танки, БМП та "Гради": українська авіація знищує війська РФ з повним комплектом техніки

"Загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до оприлюдненої Повітряними Силами інформації", - йдеться в заяві Командування Повітряних Сил ЗСУ.

10 березня бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил, при вогневій підтримці вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських окупантів.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

За попередньою інформацією – це цілий полк десантних військ РФ із повним комплектом техніки: танки, БМП, "Гради" та ін.

За інформацією зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому і впав на території Росії.

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За інформацією авіації Повітряних Сил теж уражено щонайменше чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

Є інформація і від підрозділів Сухопутних військ, підтверджена фотоматеріалами, які на різних напрямках збили два штурмовики окупантів Су-25. Один із них – американським "Стінгером".

ТСН.ua

Тож маємо дані про ураження десяти літаків російських фашистів, які бомбили мирні міста українців. Інформація буде уточнена та оприлюднена на офіційних джерелах.

"А поки загинаємо пальці і додаємо потенційні авіаційні втрати окупантів до оприлюдненої Повітряними Силами інформації. Не забуваймо й про роботу авіаційних безпілотних комплексів "Байрактар ТБ-2", які знищили ЗРК Бук М-1 та інші цілі", - йдеться в заяві.

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