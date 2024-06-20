Су-30 проти F-16: на чиєму боці перевага у небі над Україною

На перевагу в повітрі впливають безліч чинників — від технічних характеристик бойових машин до рівня підготовки та досвіду льотчиків. Однак у бою винищувачів переможець найчастіше визначається за принципом “бачиш першим — стріляй першим”.

Повітряні сили ЗСУ очікують постачання понад 60 винищувачів F-16 Fighting Falcon варіанту Block 15 MLU, які мають намір надати західні союзники. У зв'язку з цим у військових аналітиків справедливо виникає питання про те, яким буде характер протистояння цих машин з російськими літаками на тлі війни в Україні.

Зокрема, оглядачі The Eurasian Times поділилися результатами моделювання зіткнення “бойового сокола” з винищувачем Су-30 СМ російських ПКС.

Свій огляд аналітики почали з невеликого, але важливого уточнення — порівняння винищувачів F-16 і Су-30 в умовах сучасної війни не зовсім коректне через їхні різні характеристики та призначення. Річ у тім, що американська машина легша і маневреніша, тоді як тридцятий “Сухой” є представником важких, всепогодних, дальніх винищувачів.

Проте, з огляду на можливість реальних бойових зіткнень, було важливо проаналізувати їхні сильні та слабкі сторони, а також чинники, які можуть вплинути на результат таких зустрічей.

Технічні характеристики та бойові можливості

У своїх оцінках літака Су-30 автори матеріалу зазначили міцність конструкції та високу маневреність машини по осях. Винищувач має велику тягу двигуна, що дає змогу зберігати високу енергію в маневрі та тривалі бойові дії.

Винищувач має широкий спектр озброєння, зокрема Р-77 і далекобійні Р-37М, які перевершують більшість західних аналогів за дальністю.

Важливим компонентом сучасного винищувача є системи навігації та виявлення. Так, Су-30 обладнаний РЛС Н011 Барс, яка забезпечує огляд простору, автоматичне виявлення і супровід цілей, зокрема в умовах близького маневреного повітряного бою, а також наведення на них авіаційних керованих ракет типів Р-77, Р-73, Р-27, Х-31 і т. д.

Зі свого боку F-16 Fighting Falcon — більш компактний літак, що ускладнює його виявлення як візуально, так і за допомогою радара. Винищувач має чудову маневреність на високій швидкості, а на озброєнні має грізну керовану ракету класу “повітря-повітря” AIM-120 AMRAAM з дальністю до 120 км.

Щодо радарів та авіоніки, то оглядачі припустили, що українські F-16 не матимуть передових радарів та інших датчиків, як на Block 70/72, оскільки “США не стануть ризикувати та передавати їх, щоб вони не потрапила до рук Росії”. Аналогічно, комплекс електронного захисту не є новітньою технологією.

Моделювання бойових дій

Аналітики наголосили, що в повітряному бою багато що залежить від тактичних умов і підготовки льотчиків, проте в сучасних умовах найважливішою умовою перемоги є принцип “бачиш першим — стріляй першим”.

Отже, F-16 може використати свою перевагу в меншому розмірі та скритності для першої атаки. Але для реалізації цієї тактики, його радар і ракети мають бути досить сучасними.

Водночас Су-30 завдяки своїй маневреності може нав'язати бій на малих швидкостях, де F-16 опиниться в невигідному становищі. Крім того, російська машина спробує атакувати новітніми далекобійними ракетами Р-37М, за умови, звісно, своєчасного виявлення противника.

Висновки

Оцінивши різні сценарії повітряного бою, аналітики дійшли висновку, що кожна з машин має шанси на перемогу в повітряному протистоянні, і тут дуже багато чого залежатиме від досвіду й підготовки пілотів.

Історичні приклади показують, що більш підготовлені льотчики можуть успішно протистояти більш потужним літакам. У цьому контексті підготовка українських пілотів та їхня адаптація до західної техніки будуть вирішальними факторами.

Нагадаємо, перші винищувачі F-16, ймовірно, прибудуть до України вже влітку. Очікується, що ці сучасні літаки будуть захищати Харків від російських ударів.

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