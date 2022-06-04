Су-34, Ка-52, "Форпост", чотири крилатих ракети та пара "Орланів" – підсумок роботи української ППО за добу

Су-34, Ка-52, "Форпост", чотири крилатих ракети та пара "Орланів" – підсумок роботи української ППО за добу

Загалом за добу 4 червня знищено дев'ять повітряних цілей окупантів.

На Східному напрямку 4 червня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил Збройних сил України "демілітаризували" ще один ворожий літак (імовірно винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА "Форпост".

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 та два безпілотники "Орлан-10".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією Військово-морських сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети "Калібр", випущені з підводних човнів загарбників.

Українські винищувачі продовжують патрулювати повітряний простір нашої держави, а ударна авіація Повітряних сил надає вогневу підтримку Силам оборони на Східному напрямку та в інших операційних районах.

Фото: Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Загалом за добу 4 червня знищено дев'ять повітряних цілей окупантів:

один літак (попередньо Су-34);

один вертоліт (Ка-52);

три БпЛА ОТР (2 "Орлан-10", 1 "Форпост");

чотири крилаті ракети.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

Звернення Володимира Зеленського за 4 червня

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