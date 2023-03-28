"Суб'єктності не існує": в ОП назвали наслідки для Лукашенка, якщо РФ розмістить у Білорусі "ядерку"

Подоляк сказав, що "суб'єктності Лукашенка взагалі не існує"

Радник голови Офісу прездента Михайло Подоляк прокоментував заяву диктатора Путіна про розміщення у Білорусі ядерної зброї та спрогнозував, як це вплине на війну Росії проти України.

Про це інформує NV.

"Це (розміщення ядерної зброї у Білорусі. – Ред.) не має практично жодного сенсу з погляду того, що відбувається на полі бою, і щодо того, який вплив це матиме на хід воєнних подій як таких", – вважає Подоляк.

На його думку, з технічного погляду немає значення, де саме розташована ядерна зброя — в Білорусі чи в Росії.

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Подоляк пояснив, що такими заявами Путін намагається підвищити ставки та примусити інші держави до діалогу на умовах Росії. Водночас диктатор свідомо йде на порушення міжнародних документів про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Це відбулося по факту після розмови з очільником КНР Сі Цзіньпіном, в якій було зафіксовано неможливість переміщення ядерної зброї з однієї суверенної території на іншу суверенну територію, в цьому випадку мається на увазі з Росії в Білорусь", — нагадав радник керівника ОП.

Він попередив, що після розміщення на своїй території ядерної зброї, Білорусь "отримає суттєве підвищення ціни за цю війну для себе зокрема та суттєве підвищення кількості та якості санкцій".

Також Подоляк сказав, що "суб'єктності Лукашенка взагалі не існує", адже військову вертикаль у Білорусі контролює не він, а Кремль.

"І ця позиція, якщо все ж таки Росія дійсно не просто імітує перевезення ядерної зброї до Білорусі, а спробує це влаштувати, то це означатиме, що Лукашенка взагалі можна викреслити з переліку людей, яких треба згадувати", — підсумував він.

Нагадаємо, 24 березня диктатор Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. На думку військового експерта Олександра Коваленка, російська ядерна зброя може опинитися не лише в Білорусі, але й у Сирії.

У ГУР розповіли, що українська розвідка разом зі світовими колегами контролює можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

ТСН.ua зібрав подробиці і думки експертів, якими будуть наслідки заяви Путіна.

Україна вимагає скликати Радбез ООН через загрозу розміщення ядерної зброї в Білорусі | Новини