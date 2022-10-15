"Сучасна" техніка путінської армії: росіяни перекидують на фронт зенітні установки 40-х років (відео)

У Мережі з'явилося відео із "сучасною" технікою окупантів, за допомогою якої вони воюють проти України. Це - зенітні установки С-60, розроблені ще в 1940-х роках.

Відео опублікували на сторінці телеграм-каналу "СтратКом ЗСУ".

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"Чергова партія доісторичного ла*на, яке кацапи тягнуть на фронт. Це зенітні установки С-60, які розроблені в 40-роках минулого століття", - коротко підписав дописа автор групи.

Відео, за словами автора, було зняте в російському місті Уфа. Він дивується, де російське керівництво відкопало доісторичні зразки зенітних установок, яке перекидає на фронт в Україну.

У російської армії - дефіцит на техніку

У Збройних силах РФ спостерігається дефіцит оснащення військових технікою завдяки українській армії, яка або знищує вороже озброєння, або забирає собі в арсенал. Російське керівництво змушене шукати радянські зразки техніки, аби перекинути до України. Днями з'явилася інформація, що Росія хоче відновити танки 60-х років.

Також у постачанні техніки росіянам на війну допомогає Білорусь, яка ж плацдаромом для армії Путіна. ЗС РБ розконсервовують стару техніку. ЗМІ повідомляли, що у напрямку України прямують ще 19 платформ, завантажених танками та "УРАЛами".

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