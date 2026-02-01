Сучасна війна: чи здатні дрони замінити піхоту на фронті

© defence-ua.com

Попри стрімкий розвиток безпілотних технологій та їх масове застосування на війні в Україні, піхота й надалі залишатиметься ключовою силою на полі бою. Навіть у добу дронів солдати все так само воюватимуть у траншеях та окопах.

Так вважає командир батальйону Ірландських гвардійців Британської армії підполковник Бен Ірвін-Кларк, передає businessinsider.

За його словами, близько 80% завдань піхотинця залишаються незмінними, незалежно від технологічного прогресу.

«Піхотинець і сьогодні має бути фізично витривалим, уміти виживати в польових умовах і копати укриття. Це майже не відрізняється від того, що було сотні років тому», — пояснив Ірвін-Кларк.

За його словами, наземна війна має властивість «регресувати». Скільки б високотехнологічної зброї не використовувалося, рано чи пізно все зводиться до ближнього бою між солдатами на землі.

Уроки України для НАТО

Ірландські гвардійці значно розширили використання дронів після аналізу війни в Україні. З 300 військових батальйону 78 уже є пілотами або інструкторами з керування БпЛА. Також створено спеціальний «дрон-хаб», де солдати ремонтують безпілотники та виготовляють комплектуючі за допомогою 3D-друку.

Підрозділ регулярно застосовує дрони під час навчань і створив спеціальну смугу перешкод для тренування операторів.

Дрони — інструмент, а не заміна солдата

Подібної думки дотримуються й американські військові. Майор армії США Рейчел Мартін наголосила, що змінюються інструменти війни, але не її фундаментальні принципи.

«Дрони — це лише один із засобів виконання завдань. У багатьох випадках інші види озброєння можуть бути ефективнішими», — зазначила вона.

Колишній керівник Командування майбутніх спроможностей армії США генерал Джеймс Рейні також заявляв, що війна завжди залишатиметься людською справою, навіть за умов активного використання роботизованих систем.

Чи замінять дрони піхоту

За оцінкою британського офіцера, безпілотники безперечно є частиною майбутнього війни, однак вони не здатні повністю замінити солдата на землі.

«Технології можуть змінюватися, але потреба в піхоті нікуди не зникне», — підсумував Ірвін-Кларк.

Війна в Україні, де дрони відіграють критично важливу роль через дефіцит інших видів озброєння, стала полігоном для всього світу. Водночас вона показала: навіть у XXI столітті вирішальним чинником на фронті залишається людина зі зброєю в руках.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна. Він закликав, зокрема, Велику Британію, що готується брати участь у так званій Коаліції охочих гарантувати мир, зважити на уроки британського прем’єра Невілла Чемберлена та політики умиротворення 1930-х років.

Тим часом міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу. Борис Пісторіус повідомив про наслідки для України, якщо Захід припинить допомогу Києву.