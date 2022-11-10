Сучасні ППО, ракети до HIMARS та снаряди: США опублікували перелік нової військової допомоги ЗСУ

США надали від 2014 року надали Україні військової допомоги на 21, 4 млрд доларів.

Пентагон у четвер, 11 листопада, оголосив про новий пакет військової допомоги ЗСУ.

Про це йдеться на сайті Міноборони США.

США надають Україні військову допомогу на 400 тисяч доларів. Туди ввійдуть:

Ракети для систем ППО HAWK;

4 зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger;

боєприпаси для HIMARS;

21.000 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10.000 120-мм мінометних мін;

100 високомобільних машин (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 000 000 набоїв до неї;

підривна техніка та засоби захисту від холоду.

Військова допомога США

Загалом Сполучені Штати виділили понад 19,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні від початку правління адміністрації Байдена. Від 2014 року Сполучені Штати виділили понад 21,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні та понад 18,6 мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення Росії.

4 листопада США повідомляли про надання чергової військової допомоги Україні на 400 млн доларів. Туди ввійшли протиповітряні системи та танки Т-72.

Раніше Байден зазначав, що США значно допомагають Україні зі зброєю, але далеко не завжди виконують запити Києва на той чи інший від зброї.

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