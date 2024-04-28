"Сучасні системи захисту неба потрібні зараз": Зеленський показав наслідки ударів РФ по Україні – відео

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує більше систем для захисту міст від російських атак.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в України поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати.
Глава держави також опублікував відео із наслідками ударів окупантів по різних містах України.
"Усі знають, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів. Кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити Росію до цього всі разом", - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Росія вдруге атакувала готель в історичній частині Миколаєва – фото наслідків.
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