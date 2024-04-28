"Сучасні системи захисту неба потрібні зараз": Зеленський показав наслідки ударів РФ по Україні – відео

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в України поки що менше, ніж у Росії здатності руйнувати.

Глава держави також опублікував відео із наслідками ударів окупантів по різних містах України.

"Усі знають, якими ефективними є «петріоти», «айріси», «насамси», «гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: у Харкові, Дніпрі, Одесі, Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та інших наших містах, які зазнають російських ударів. Кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше Кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити Росію до цього всі разом", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Росія вдруге атакувала готель в історичній частині Миколаєва – фото наслідків.

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