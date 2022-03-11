Суцільна руїна: у Мережі показали розбомблений росіянами інтернат у Харкові (фото)

У селі Оскіл вибухами було зруйновано 5 приватних будинків.

Окупанти 11 березня у Харкові обстріляли Оскільський психоневрологічний інтернат. Підопічні та персонал Оскільського інтернату в момент обстрілу були в укритті, на щастя, жертв, попередньо, немає. Утім, внаслідок обстрілу окупантів сам інтернат вщент зруйновано.

Про це інформують у ДСНС.

Ворожий снаряд влучив в один з корпусів 5-поверхового Оскільського психоневрологічного інтернату, що у селі Оскіл Ізюмського району. Внаслідок вибуху сталась руйнація будівельних конструкцій будівлі на рівні 2 та 3 поверхів, а також локальні займання у декількох місцях. На щастя, обійшлось без жертв.

"На щастя, обійшлось без жертв. Всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (здебільшого люди похилого віку та інваліди) на момент обстрілу перебували в укритті", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники оперативно загасили осередки пожежі та обстежили завали та вцілілі частини будівлі на наявність людей. Крім того, в цьому селі вибухами зруйновані 5 приватних будинків. Постраждалих там також не виявлено.

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