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Суцільна руїна: з’явились фото з Торецька, де почався новий наступ РФ

Суцільна руїна: з’явились фото з Торецька, де почався новий наступ РФ

Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV

Кадри руйнувань у черговому місті Донбасу були зняти з дронів.

Місто Торецьк на Донеччині зазнає масштабних руйнувань унаслідок бойових дій та російських обстрілів. У напрямку цього міста зараз триває новий наступ ворога.

Журналіст NV Сергій Окунєв показав фото з Торецька.

На опублікованих знімках видно, який вигляд зараз мають околиці Торецька та житлові райони, що опинилися в зоні бойових дій та під постійними обстрілами окупантів. 

У місті є пошкоджені та вщент зруйновані приватні і багатоквартирні житлові будинки.

Видання зазначає, що відсіч російським військам на цьому напрямку дає, зокрема, 32-га окрема механізована бригада ЗСУ. Пілоти дронів цієї бригади забезпечують розвідку та знищення ворожих цілей на підступах до міста.

У повідомленні вказано, що публікація фото узгоджена з відповідними органами та не створює загрози для Сил оборони.

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Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV / ©
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV / ©
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV / ©
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV / ©
Руйнування в Торецьку внаслідок бойових дій та російських обстрілів / Фото: Сергій Окунєв / NV

Нагадаємо, як пояснив військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов, російська армія діє цілеспрямовано в напрямку Торецька, адже це місто – важливий логістичний центр для ЗСУ.

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