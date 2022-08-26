"Суцільне притяжіння каміння": у Кадіївці знищено базу російських десантників

У місті ліквідовано дві сотні окупантів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграмі.

"Місто Кадіївка (воно ж Стаханов), якесь суцільне притяжіння каміння. Знову почуті молитви русні про "хоч каміння з неба". Ну от... Прилетіло... Та так, шо аж 200 по 200 рашистських вдвшників. Далі буде...", - написав Гайдай.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибух у Кадіївці пролунав вранці 26 серпня.

Зазначимо, українські військові продовжують завдавати втрат ворогу і нищать його техніку. Так, захисники вдарили по ворожому зенітному ракетно-гарматному комплексу "Тунгуска".

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