"Суцільне притяжіння каміння": у Кадіївці знищено базу російських десантників

У місті Кадіївка (Стаханов) Луганської області знищена база повітряно-десантних військ РФ.
У місті ліквідовано дві сотні окупантів.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Телеграмі.
"Місто Кадіївка (воно ж Стаханов), якесь суцільне притяжіння каміння. Знову почуті молитви русні про "хоч каміння з неба". Ну от... Прилетіло... Та так, шо аж 200 по 200 рашистських вдвшників. Далі буде...", - написав Гайдай.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибух у Кадіївці пролунав вранці 26 серпня.
Зазначимо, українські військові продовжують завдавати втрат ворогу і нищать його техніку. Так, захисники вдарили по ворожому зенітному ракетно-гарматному комплексу "Тунгуска".
Читайте також:
- "Знають, куди б’ють": у так званій "ДНР" визнають чіткі влучання ЗСУ по ворожих складах (перехоплення)
- Наступ Росії загальмувався через запеклий опір українців – британська розвідка
- Коли російські війська витіснять з України: прогноз експерта