"Суцільного зафарбування не існує в реальності": Арестович розтлумачив карту бойових дій (фото)

"Суцільного зафарбування не існує в реальності": Арестович розтлумачив карту бойових дій (фото)

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що означає зафарбована червоним кольором територія на карті бойових дій на сході та півдні України.

Арестович пояснив, що насправді російські війська "розмазані" вздовж червоної лінії на мапі.

Про це радник голови ОП розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Ось цього суцільного зафарбування не існує в реальності. Російські війська дуже вузькими капілярами вздовж доріг на цій карті нанесені і не більше. Зафарбовування, типу контроль всієї території – це виникає ілюзія, небезпечна для розуміння реального стану справ", – розповів Арестович.

Він пояснив, що насправді російські війська "розмазані" на території в 1200 км вздовж цієї червоної лінії.

"Вони всі перебувають у першій лінії. У глибині оборони нікого немає. Нікому захищати і жодного там суцільного зафарбування близько не може бути", – додав радник голови президентського офісу.

скриншот з відео

Нагадаємо, вранці 21 квітня Арестович повідомив, що протягом попередньої доби російським військам не вдалося просунутися на жодному з напрямків наступу.

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