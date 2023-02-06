Суцільне згарище без жителів: РФ повністю знищила Новоселівське на Луганщині (відео)

У селищі зовсім не залишилося жителів – у січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.

На Луганщині російські окупанти повністю знищили селище Новоселівське. У населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі та не залишилося жодного місцевого мешканця.

Відео руїн селища опублікувала Луганська ОВА.

"Тільки фундаменти, вирви та випалена земля – Новоселівське у Сватівському районі росіяни знищили повністю. Селище пусте – місцевих мешканців там немає. У населеному пункті не вціліла жодна будівля, все потрощено ворожими снарядами. Суцільне згарище", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, у січні російський снайпер застрелив останню жительку Новоселівського.

Зазначимо, що селище Новоселівське розташоване поруч із межею Харківської області. До Сватового звідти – менше 15 км. За офіційними даними, до повномасштабного вторгнення тут проживало 736 людей.

30 грудня 2022 року Новоселівське звільнили бійці спецпідрозділу Kraken разом із 92-ю бригадою ЗСУ.

Нагадаємо, що вчора, 5 лютого, окупанти обстріляли центр Харкова ракетами С-300. Внаслідок атаки є поранені.

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