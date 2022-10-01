Суд арештував майно підприємства, яке фінансувало оборонно-промисловий комплекс Росії

Суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно підприємства, яке фінансувало оборонно-промисловий комплекс Росії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 2022 року службові особи приватного акціонерного товариства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ, здійснюють дії щодо фінансування силового блоку та оборонно-промислового комплексу держави-агресорки.

Під арешт потрапили:

комплекс нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 5 тисяч квадратних метрів;

14 транспортних засобів;

100% статутного капіталу – близько 11,4 мільйона гривень, а також інші кошти, які зберігаються на 16 рахунках у банках.

Прокурорами також здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом вчинення службовими особами суб’єкта господарювання дій, спрямованих на фінансове забезпечення насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у звільненому Вовчанську Харківської області затримали місцевого гауляйтера. Колаборант зривав державні прапори в окупованому місті та планував стати окупаційним "мером" міста. Тепер зрадникові загрожує до 15 років позбавлення волі, оскільки його затримали правоохоронці.

Читайте також: