Судилище над полоненими в Маріуполі перекреслить можливість переговорів з Росією — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив, що судилище над полоненими українськими бійцями, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з Москвою.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому проти ночі 22 серпня.

Зеленський зауважив, що, за повідомленнями у ЗМІ, в Маріуполі готують “декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів”.

За його словами, реакція України на такі дії “буде абсолютно зрозумілою”.

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“Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала”, - заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна не буде терпіти “знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі”.

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