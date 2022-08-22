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Судилище над полоненими в Маріуполі перекреслить можливість переговорів з Росією — Зеленський

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Судилище над полоненими в Маріуполі перекреслить можливість переговорів з Росією — Зеленський

Фото: Офіс президента України

Український президент попередив, чим закінчиться для Москви спроба влаштувати “мерзенне судилище” над оборонцями Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що судилище над полоненими українськими бійцями, який окупанти готують в Маріуполі, зробить неможливими будь-які переговори з Москвою.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, опублікованому проти ночі 22 серпня. 

Зеленський зауважив, що, за повідомленнями у ЗМІ, в Маріуполі готують “декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів”.

За його словами, реакція України на такі дії “буде абсолютно зрозумілою”. 

“Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала”, - заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна не буде терпіти “знущання з людей, про яких можна сказати тільки одне: вони герої своєї Батьківщини, вони захищали свободу свого народу від загарбників на своїй землі”.

Нагадаємо, у День незалежності, 24 серпня, російські окупанти готуються до "суду" над українськими військовополоненими.

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