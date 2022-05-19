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Суд над російським окупантом: дружина розстріляного чоловіка розповіла, яке покарання вимагає для вбивці

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Суд над російським окупантом: дружина розстріляного чоловіка розповіла, яке покарання вимагає для вбивці

Фото: Українська правда

У Києві продовжується суд над російським окупантом Вадимом Шишимаріним, який зізнався у вбивстві цивільного українця.

Слухання відбувається у Солом'янському суді Києва. Там уже виступила вдова вбитого чоловіка. 

Про це повідомляє "Укрінформ". 

Жінка розповіла, що росіянин вбив її чоловіка, коли той вийшов з дому. Загиблий був у цивільному одязі та без зброї. 

Вдова зазначила, що вона вимагає, щоб окупанта засудили до довічного позбавлення волі, проте вона буде не проти, якщо Шишимаріна обміняють на захисників із "Азовсталі". 

"Але якщо його поміняють, у тому числі, на наших маріупольських захисників, хлопців, я не буду проти, я буду за", - сказала під час судового засідання жінка. 

Нагадаємо, під час досудового розслідування російський військовий Вадим Шишимарін зізнався у вбивстві мирного жителя Сумської області. Окупантові загрожує довічне ув’язнення.

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