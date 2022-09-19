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Суд покарав чоловіка з Охтирки, який одразу після авіабомбардувань РФ прославляв на вулицях окупантів

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Суд покарав чоловіка з Охтирки, який одразу після авіабомбардувань РФ прославляв на вулицях окупантів

Фото: pixabay.com

На Полтавщині суд оголосив вирок мешканцю Охтирки, який після обстрілу окупантами населеного пункту прославляв Росію на вулицях.

Прибічнику "руского миру", який виправдовував бомбардування і вбивства РФ в Україні, дали 2 роки позбавлення волі, але умовно.

Таке рішення ухвалив Шишацький районний суд.

Як зазначається, інцидент стався у березні, одразу після авіабомбардувань Охтирки Росією. Після обстрілу місцевий пенсіонер вийшов на вулицю, де почав поширювати російську пропаганду, що це мовляв "російські землі". 

Пенсіонер у присутності свідків публічно прославляв Російську Федерацію та її армію, яка, до слова, вбиває і тероризує мирних людей. Також він підтримував військову агресію РФ проти України. За його словами, окупанти "все роблять правильно".

Зрадник нав'язував пропагандистські твердження, що мовляв під час окупації РФ "наведе лад" .

Його слова суд визнав виправдовуванням військової агресії проти України та прославленням ворога. Його визнали винним й засудили до двох позбавлення років, але умовно.

Нагадаємо, суд виніс вирок колаборанту з Харківщини, який говорив про краще життя після приходу "руского міра".

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