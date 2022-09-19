Суд покарав чоловіка з Охтирки, який одразу після авіабомбардувань РФ прославляв на вулицях окупантів

На Полтавщині суд оголосив вирок мешканцю Охтирки, який після обстрілу окупантами населеного пункту прославляв Росію на вулицях.

Прибічнику "руского миру", який виправдовував бомбардування і вбивства РФ в Україні, дали 2 роки позбавлення волі, але умовно.

Таке рішення ухвалив Шишацький районний суд.

Як зазначається, інцидент стався у березні, одразу після авіабомбардувань Охтирки Росією. Після обстрілу місцевий пенсіонер вийшов на вулицю, де почав поширювати російську пропаганду, що це мовляв "російські землі".

Пенсіонер у присутності свідків публічно прославляв Російську Федерацію та її армію, яка, до слова, вбиває і тероризує мирних людей. Також він підтримував військову агресію РФ проти України. За його словами, окупанти "все роблять правильно".

Зрадник нав'язував пропагандистські твердження, що мовляв під час окупації РФ "наведе лад" .

Його слова суд визнав виправдовуванням військової агресії проти України та прославленням ворога. Його визнали винним й засудили до двох позбавлення років, але умовно.

Нагадаємо, суд виніс вирок колаборанту з Харківщини, який говорив про краще життя після приходу "руского міра".

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