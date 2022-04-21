Суд над Путіним у Гаазі: немає механізмів притягнути його до відповідальності, але є можливість зібрати докази геноциду

Суд над Путіним у Гаазі: немає механізмів притягнути його до відповідальності, але є можливість зібрати докази геноциду

Трибунал для Путіна та його армії вбивць-мародерів – це цілком логічний крок після нашої перемоги.

Але юристи сумніваються, що ми застанемо кадри, приміром, як це було у Нюрнбергу в 46 році, коли на лаві підсудних сиділи десятки виконавців гітлерівських наказів, зазначається в ТСН.

Це був суд переможців на над переможеними на їхній землі, коли фашистам втікати було втікати вже запізно. Сьогодні реалії інакші і про наступ до Москви не йдеться, але це не означає, що немає механізмів притягнути до відповідальності російське військово-злочинне керівництво та кожного окремо взятого солдата.

Російські злочини українська влада фіксує у режимі реального часу. Долучатися може кожен, заповнивши спеціальну онлайн форму. Офісом генпрокурора офіційно зареєстровано більше 7 тисяч воєнних злочинів.

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Часто, навіть одне фото, може допомогти. Як, наприклад, фіксація пошкоджень автівки у Миколаєві. Зібравши схожі знімки із багатьох регіонів аналітики узагальнюють та заявляють – Росія використовує проти мирних міст касетні боєприпаси, що теж є воєнним злочином.

Прокурор Міжнародного кримінального суду назвав Україну місцем злочину, заявивши: є всі підстави вважати, що на нашій землі скоювались такі злочини.

Міжнародний кримінальний суд, у побуті більш відомий як Гааага, розслідують геноцид, агресію, та злочини проти людства. Серед іменних обвинувачених - Муаммар Каддафі та експрезидент Судану Омар аль-Башир. Вирок такого суду, навіть заочний, означатиме моментальний арешт на території будь-якої із країн, яка визнає юрисдикцію суду.

Росія, рішення міжнародного суду не визнає. Путін відмовився це робити після розв’язаної війни у Грузії. Тож, умовний генерал Мізінцев, який керує облогою Маріуполя, а до цього очолював “операцію” у Сирії як мінімум навічно невивідний із своєї «федерації».

Який може бути трибунал над Путіним та його армією вбивць-мародарів

У новітній історії є прецедент створення трибуналу рішенням ООН. Це сталося по справі колишньої Югославії. Експрезидент Сербії та Югославії Слободан Мілошевич помер у тюрмі в Гаазі 2006 року, очікуючи на суд.

А, приміром засуджений генерал Праляк в знак протесту проти вироку, випив отруту прямо в залі засідань трибуналу.

Світ має визнати і довести, що Росія не просто пішла війною на Україну, а це відвертий геноцид. І на наступні десятиліття, а швидко такі процеси не йдуть, перед нашою країно постане непросте завдання – юридично це довести.

Найскладніше як кажуть юристи, встановити не лише наслідки, але й плани та наміри Росії цілеспрямовано винищувати українців.

Наприклад, одним із доказів може стати мапа, яка є в розпорядженні поліції Київської області. Окупанти втікаючи загубили план захоплення Києва із усіма точками, які мають взяти під контроль. Що важливо, цю мапу було надруковано 14 лютого, тобто за 10 днів до повномаштабного вторгнення.

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