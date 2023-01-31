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Суд у Гаазі не може порушити справу проти Путіна: яка причина

Автор
Христина Головчак
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Суд у Гаазі не може порушити справу проти Путіна: яка причина

Фото: Associated Press

Кримінальний суд не може притягнути російського вбивцю до відповідальності

Кримінальний суд у Гаазі не може порушити справу проти російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про звірства, які чинить його окупаційна армія в Україні. 

Станом на січень 2023 року ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, пише 24 канал.

Зазначимо, що саме на підставі Римського статуту, який Україна підписала ще у 2000 році, Міжнародний кримінальний суд здійснює свою діяльність. Утім, варто зауважити, що Україна його досі не ратифікувала.

"Через те, що ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може переслідувати в судовому порядку злочин агресії. Зокрема, не може притягнути до відповідальності, російського терориста Путіна. Або ж проводити заочні судові процеси над його вищими міністрами", – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна ініціює створення спеціального трибуналу. Водночас аби це реалізувати, потрібне схвалення Радбезу ООН (Росія може застосувати право вето), або Генасамблеї ООН.

Німецький міністр юстиції Марк Бушман скептично висловився щодо створення спецтрибуналу ООН для розслідування дій агресорки Росії в Україні.

Натомість, лідерка нідерландської партії VVD запропонувала створити в місті спецтрибунал для розслідування злочинів Росії, скоєних в Україні.

Водночас Нідерланди готові створити новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну.

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Дата публікації
Перегляди
3040
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