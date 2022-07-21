Суд в Гаазі готується розглянути першу справу про воєнні злочини РФ — Bloomberg

Полонених росіян, яких підозрюють у злочинах під час вторгнення в Україну, незабаром можуть відправити до Гааги - за даними Bloomberg, з цього приводу вже ведуться переговори.

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі (Нідерланди) має намір подати свою першу справу щодо ймовірних воєнних злочинів Росії в Україні вже цієї зими.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією від поінформованих джерел, перша справа може бути представлена до кінця року або на початку наступного року. Остаточна дата розгляду ще не була встановлена, оскільки потрібен час для підготовки справи.

У виданні нагадали, що у березні 2022 року була створена спільна слідча група, до складу якої входять представники кількох європейських судових органів, щоб зібрати докази ймовірних російських злочинів в Україні. Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) є учасником слідчої групи, робота якої підтримується Агентством Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції.

Крім того, МКС та Україна ведуть переговори про доставку Києвом принаймні одного російського військовополоненого до суду в Гаазі. Він може бути готовий свідчити проти високопоставлених російських командирів.

Після вторгнення Росії в Україну Верховний комісар ООН з прав людини зафіксував понад 11 500 жертв серед цивільного населення. Станом на 12 липня було вбито щонайменше 5024 цивільних, у тому числі близько 300 дітей, але фактичні цифри можуть бути значно вищі.

Російських окупантів звинувачують у нападах на цивільні будівлі та скоєнні звірств у низці українських міст, таких як Буча, де були виявлені масові поховання та жертви зі слідами тортур та страти.

Нагадаємо, на міжнародній конференції у Гаазі було підписано декларацію про співпрацю в розслідуванні злочинів російських окупантів.

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