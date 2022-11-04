"Суд" в окупованому Севастополі визнав загиблими майже два десятки моряків крейсера "Москва"

На кінець серпня офіційно було визнано загиблими лише трьох моряків із крейсера.

Суд у тимчасово окупованому Севастополі визнав загиблими 17 російських моряків, які служили на крейсері "Москва", що затонув у квітні.

Про повідомляє видання "Крим.Реалії".

Батько одного із загиблих, Єгора Шкребця, розповів виданню “Агентство”, що судові засідання відбувалися влітку та восени за заявами батьків військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти.

Їхні інтереси в суді представляли військова прокуратура та командування військової частини.

На кінець серпня офіційно було визнано загиблими лише трьох моряків із крейсера.

Нагадаємо, на крейсері "Москва" 13 квітня виникла пожежа через влучання українських ракет "Нептун". Після цього корабель почав тонути. Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. Ввечері 14 квітня в Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі.

Натомість у Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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