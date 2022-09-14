Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Суд виніс вирок колаборанту з Харківщини, який говорив про краще життя після приходу "руского міра"

Дата публікації
Перегляди
493
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Суд виніс вирок колаборанту з Харківщини, який говорив про краще життя після приходу "руского міра"

Фото: Pexels

На Полтавщині засудили колаборанта з Харківщини.

Харків'янин під час повномасштабного вторгнення Росії до України заперечував агресію країни-терористки і закликав підтримувати дії Кремля та армії Путіна. Колаборант за це отримав судовий вирок.

Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

Житель Чугуївського району стверджував, що всі руйнування в Україні, яких завдає Росія, відбуваються начебто "через ЗСУ". Він також поширював традиційні меседжі Кремля, що, мовляв, після встановлення російської влади життя в Україні "покращиться".

Наприкінці травня колаборант перебував у черзі за гуманітарною допомогою, де публічно підтримував Росію. Його знайшли і затримали.

Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 1 ст. 111-1 ККУ. Під час судового розгляду справи обвинувачений визнав свою провину.

Глобинський райсуд визнав колаборанта винним та призначив 10 років заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Підсудний може оскаржити вирок протягом 30 днів.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть громадянина РФ, який заперечував збройну агресію Росії проти України та вважав тимчасову незаконну окупацію частини території України росіянами правомірною.

Читайте також:

"1000$ віддав за пошук колаборантів!": голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

"1000$ віддав за пошук колаборантів!": голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація