Суд виніс вирок колаборанту з Харківщини, який говорив про краще життя після приходу "руского міра"

На Полтавщині засудили колаборанта з Харківщини.

Харків'янин під час повномасштабного вторгнення Росії до України заперечував агресію країни-терористки і закликав підтримувати дії Кремля та армії Путіна. Колаборант за це отримав судовий вирок.

Про це стало відомо з реєстру судових рішень.

Житель Чугуївського району стверджував, що всі руйнування в Україні, яких завдає Росія, відбуваються начебто "через ЗСУ". Він також поширював традиційні меседжі Кремля, що, мовляв, після встановлення російської влади життя в Україні "покращиться".

Наприкінці травня колаборант перебував у черзі за гуманітарною допомогою, де публічно підтримував Росію. Його знайшли і затримали.

Правоохоронці кваліфікували справу за ч. 1 ст. 111-1 ККУ. Під час судового розгляду справи обвинувачений визнав свою провину.

Глобинський райсуд визнав колаборанта винним та призначив 10 років заборони обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Підсудний може оскаржити вирок протягом 30 днів.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть громадянина РФ, який заперечував збройну агресію Росії проти України та вважав тимчасову незаконну окупацію частини території України росіянами правомірною.

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