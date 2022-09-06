Двом військовослужбовцям суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення застави.

Суд взяв під варту військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці у Чернігові.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За клопотанням слідчих ДБР двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей в Чернігові, Деснянський районний суд міста обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із правом внесення застави.

Військовослужбовцю, який на виставці зброї дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, та його командиру призначена застава у сумі 416 тис. гривень для кожного.

Раніше працівники ДБР повідомили про підозру цим військовим у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Нагадаємо, 3 вересня вдень у Чернігові пролунав вибух – здетонував боєприпас. Станом на 4 вересня кількість поранених внаслідок вибуху зросла до 15 осіб. Серед постраждалих - 8 дітей та 7 дорослих. Із них 2 дітей і 2 дорослих перебувають у лікарнях.

Військових підозрюють у допущенні вибуху на дитячому ярмарку в Чернігові

Читайте також: