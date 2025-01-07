Суд заарештував бойовика корейського походження, який очолив проросійські виступи на Луганщині

За даними Луганської обласної прокуратури, у квітні 2014 року Лі Вон Чоль організував проросійський мітинг у Луганську, виступаючи як один із лідерів угруповання "Луганська гвардія".

Суд засудив до 8 років ув’язнення Лі Вон Чоля — громадянина України корейського походження, який у 2014 році став одним із символів проросійських виступів на Луганщині, вивісивши російський прапор над будівлею Луганської облдержадміністрації. У жовтні 2024 року його взяли в полон українські військові під час боїв у Донецькій області.

Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

Що відомо про справу Лі Вон Чоля?

За даними Луганської обласної прокуратури, у квітні 2014 року Лі Вон Чоль організував проросійський мітинг у Луганську, виступаючи як один із лідерів угруповання "Луганська гвардія". Він разом із поплічниками захопив будівлю СБУ в Луганську, викрав звідти вогнепальну зброю та вибухівку, а також підняв російський прапор над низкою державних установ, зокрема Луганською ОДА, прокуратурою та обласним управлінням МВС.

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На початку травня 2014 року він добровільно вступив до незаконного збройного формування "Козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова", де обійняв посаду стрільця. У складі цього угруповання він брав участь у боях проти українських військових у різних населених пунктах Луганської області, зокрема біля аеропорту "Луганськ".

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лі Вон Чоль воював на боці окупантів у Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, а також у селищі Спірне на Донеччині. У жовтні 2024 року українські військові ліквідували його групу, а самого бойовика захопили в полон.

Суд визнав Лі Вон Чоля винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за участь у незаконному збройному формуванні, викрадення зброї та боєприпасів, а також захоплення державних будівель. Він визнав свою провину та вже розпочав відбувати покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, реальний термін ув’язнення отримала ще одна учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова.