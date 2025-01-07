Суд заарештував бойовика корейського походження, який очолив проросійські виступи на Луганщині

За даними Луганської обласної прокуратури, у квітні 2014 року Лі Вон Чоль організував проросійський мітинг у Луганську, виступаючи як один із лідерів угруповання "Луганська гвардія".
Суд засудив до 8 років ув’язнення Лі Вон Чоля — громадянина України корейського походження, який у 2014 році став одним із символів проросійських виступів на Луганщині, вивісивши російський прапор над будівлею Луганської облдержадміністрації. У жовтні 2024 року його взяли в полон українські військові під час боїв у Донецькій області.
Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.
Що відомо про справу Лі Вон Чоля?
За даними Луганської обласної прокуратури, у квітні 2014 року Лі Вон Чоль організував проросійський мітинг у Луганську, виступаючи як один із лідерів угруповання "Луганська гвардія". Він разом із поплічниками захопив будівлю СБУ в Луганську, викрав звідти вогнепальну зброю та вибухівку, а також підняв російський прапор над низкою державних установ, зокрема Луганською ОДА, прокуратурою та обласним управлінням МВС.
На початку травня 2014 року він добровільно вступив до незаконного збройного формування "Козацька національна гвардія всевеликого війська донського ім. Платова", де обійняв посаду стрільця. У складі цього угруповання він брав участь у боях проти українських військових у різних населених пунктах Луганської області, зокрема біля аеропорту "Луганськ".
Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лі Вон Чоль воював на боці окупантів у Рубіжному, Сєвєродонецьку, Лисичанську, а також у селищі Спірне на Донеччині. У жовтні 2024 року українські військові ліквідували його групу, а самого бойовика захопили в полон.
Суд визнав Лі Вон Чоля винним за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за участь у незаконному збройному формуванні, викрадення зброї та боєприпасів, а також захоплення державних будівель. Він визнав свою провину та вже розпочав відбувати покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, реальний термін ув’язнення отримала ще одна учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова.
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