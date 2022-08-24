Судилище над "азовцями": росіяни готують провокацію у філармонії

Андрющенко повідомив про те, що наразі відбувається в Маріуполі.

У тимчасово окупованому Маріуполі квартал з будівлею філармонії, де окупанти готують судилище над бійцями "Азову", зачинено російськими військовими другу добу поспіль.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про це сьогодні, 24 серпня.

"Вчора працівникам – робочим в філармонії наказали не виходити на роботу. Вранці до будівлі під'їхало три автобуси у супроводі п’яти камазів з військовими. Хто і нащо - поки невідомо", – сказав Андрющенко.

За його інформацією, підконтрольні окупаційній владі Маріуполя пабліки повідомили про мінування філармонії і знаходження щонайменше одного вибухового пристрою.

"Ця інформація, з посиланням на "моє джерело в філармонії", схожа на підготовку інформаційного простору до чергової провокації росіян за участі наших захисників. Фактичне мінування в умовах жорстких заходів безпеки в будівлі філармонії та поруч просто неможливо. Тому звертаємо увагу на розповсюдження такої інформації та просимо розголосу ЗМІ з метою запобігання будь-яким провокаціям російської сторони. Як показує досвід – вони досі бояться публічності", – додав він.

Дата початку судилища залишається невідомою, однак сукупність факторів, як-то закінчення будівельних робіт, нетипова навала російських пропагандистів до Маріуполя свідчать про те, що рахунок може йти якщо не на години, то на дні.

Як повідомлялося, російські окупанти в Маріуполі інсценують так звані затримання бійців "Азову". Таким чином росіяни хочуть створити ілюзію "успішної" боротьби з українським спротивом.

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