Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Судилище над військовополоненими в Маріуполі: американські аналітики назвали "цілі" окупантів

Дата публікації
Перегляди
1365
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Судилище над військовополоненими в Маріуполі: американські аналітики назвали "цілі" окупантів

Фото: Associated Press

У День незалежності, 24 серпня, російські окупанти готуються до "суду" над українськими військовополоненими.

Держава-терористка Росія має дві цілі, готуючись до показового судилища над захисниками "Азовстал" у філармонії Маріуполя.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Ці показові процеси, швидше за все, будуть організовані, аби створити у російської аудиторії враження, що російська окупаційна влада вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки окупованих територій. Росіяни, ймовірно, проведуть "суди" 24 серпня, щоб встановити додаткові інформаційні умови для здійснення контролю на окупованих територій", - пояснюють аналітики.

Слід зауважити, що в українському ГУП попереджали, що Росія готує теракт під час суду над військовими. За даними розвідки, окупанти можуть завдати ракетного удару по приміщенню флармонї та звинуватити у цьому нападі ЗСУ.

Як повідомлялося, верховний суд Росії 2 серпня визнав український полк "Азов", більша частина бійців якого наразі перебуває у полоні окупантів, терористичною організацією. Судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ.

Читайте також:

Ексклюзивне інтерв'ю з азовцем "Мольфаром"

Ексклюзивне інтерв'ю з азовцем "Мольфаром"
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1365
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація