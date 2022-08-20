Судилище над військовополоненими в Маріуполі: американські аналітики назвали "цілі" окупантів

У День незалежності, 24 серпня, російські окупанти готуються до "суду" над українськими військовополоненими.

Держава-терористка Росія має дві цілі, готуючись до показового судилища над захисниками "Азовстал" у філармонії Маріуполя.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Ці показові процеси, швидше за все, будуть організовані, аби створити у російської аудиторії враження, що російська окупаційна влада вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки окупованих територій. Росіяни, ймовірно, проведуть "суди" 24 серпня, щоб встановити додаткові інформаційні умови для здійснення контролю на окупованих територій", - пояснюють аналітики.

Слід зауважити, що в українському ГУП попереджали, що Росія готує теракт під час суду над військовими. За даними розвідки, окупанти можуть завдати ракетного удару по приміщенню флармонї та звинуватити у цьому нападі ЗСУ.

Як повідомлялося, верховний суд Росії 2 серпня визнав український полк "Азов", більша частина бійців якого наразі перебуває у полоні окупантів, терористичною організацією. Судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ.

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