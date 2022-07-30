"Судна ніч – дедалі ближче": у Севастополі з’явилися листівки від партизанів для окупантів (фото)

В окупованому Севастополі кримські партизани поширили послання з попередженнями для російських військ про те, що "судна ніч – дедалі ближче".

Окупантам порадили залишити півострів.

Про це повідомляє створений Силами спецоперацій України сайт "Спротив".

"Російським солдатам розповіли про нерайдужні перспективи їхнього перебування на півострові, що на тлі успіхів Збройних сил України на півдні не виглядає пустослівною обіцянкою", – йдеться в повідомленні.

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Так, у листівках вказані такі повідомлення:

"Кримські партизани – неввічливі люди. Пи*дуй до Сибіру, російський пі*ор";

"Судна ніч для російських окупантів – дедалі ближче";

"Російський солдате в Севастополі, твоя "рідна гавань" – могила";

Фото: "Спротив"

Фото: "Спротив"

Фото: "Спротив"

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що ЗСУ вдарять по Керченському мосту, коли матимуть можливість і буде отримане відповідне військове завдання.

Тут починається дорога до Криму — як руйнація Антонівського моста зіпсувала плани окупантів

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