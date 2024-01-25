"Судний день": Z-пропагандисти ниють про атаку HIMARS на полігон дронників під Іловайськом

Російські пропагандисти та Telegram-канали заявили про обстріл військового полігону загарбників під Іловайськом на окупованій території Донецької області.

Російський Telegram-канал Astra пише, що про вибухи в Іловайську вдень 24 січня повідомляли місцеві жителі. Стверджується, що обстріл вівся із системи HIMARS, є загиблі та поранені, їх кількість уточнюється.

За даними російського пабліка ВЧК-ОГПУ, внаслідок удару загинули 24 російські окупанти, ще четверо отримали поранення.

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Пізніше один із "Z-воєнкорів" повідомив, що удару HIMARS було завдано по скупченню російських операторів БпЛА, які зібралися на навчання.

"Начальник курсів проєкту "Судний день" (Судоплатов) із позивним Со****н розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку. Прилетіли "Хімарси". Є загиблі. Зараз керівництво проєкту "Судоплатов" намагається зам'яти ситуацію та призначити крайніх із загиблих. І ця ситуація не унікальна", – повідомив Z-пропагандист.

Скріншот посту Z-пропагандиста

Як звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов, факт удару підтверджують інші Z-пропагандисти: Олексій Чадаєв та Анастасія Кашеварова.

Офіційно інформацію не підтверджено ні українською стороною, ні представниками окупантів.

Пізніше у Мережі показали відео нібито цього удару, але підтверджень, що йдеться саме про цей факт немає.