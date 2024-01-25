"Судний день": Z-пропагандисти ниють про атаку HIMARS на полігон дронників під Іловайськом

Офіційно інформацію не підтверджено українською стороною.
Російські пропагандисти та Telegram-канали заявили про обстріл військового полігону загарбників під Іловайськом на окупованій території Донецької області.
Російський Telegram-канал Astra пише, що про вибухи в Іловайську вдень 24 січня повідомляли місцеві жителі. Стверджується, що обстріл вівся із системи HIMARS, є загиблі та поранені, їх кількість уточнюється.
За даними російського пабліка ВЧК-ОГПУ, внаслідок удару загинули 24 російські окупанти, ще четверо отримали поранення.
Пізніше один із "Z-воєнкорів" повідомив, що удару HIMARS було завдано по скупченню російських операторів БпЛА, які зібралися на навчання.
"Начальник курсів проєкту "Судний день" (Судоплатов) із позивним Со****н розіслав без будь-якої перевірки через бот незнайомим людям координати, куди приїжджати на підготовку. Прилетіли "Хімарси". Є загиблі. Зараз керівництво проєкту "Судоплатов" намагається зам'яти ситуацію та призначити крайніх із загиблих. І ця ситуація не унікальна", – повідомив Z-пропагандист.
Як звернув увагу український журналіст Юрій Бутусов, факт удару підтверджують інші Z-пропагандисти: Олексій Чадаєв та Анастасія Кашеварова.
Офіційно інформацію не підтверджено ні українською стороною, ні представниками окупантів.
Пізніше у Мережі показали відео нібито цього удару, але підтверджень, що йдеться саме про цей факт немає.
Раніше глава МВС України Ігор Клименко показав відео, як нацгвардійці на передовій вміло знищують російські танки.
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