Судно з українською кукурудзою не дійшло до порту призначення: що сталося

Заплановане прибуття в неділю, 7 серпня, до порту Триполі (Ліван) першого судна із українською кукурудзою, було скасоване.

Компанія Marine Traffic, яка стежить за рухом суден і розташуванням кораблів у морі, показала, що Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стоїть на якорі в Середземному морі поблизу Туреччини.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на міністра Кабінету міністрів Лівану.

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Судно залишило Україну та перетнуло Чорне море згідно з угодою військового часу. Але змушене було стати на якір в Середземному морі поблизу Туреччини та змінити свій статус. Причина затримки невідома.

Міністр транспорту Лівану Алі Хамі написав у Twitter, що судно, "яке мало дістатися до порту Триполі в Лівані, змінило свій статус".

Однак Хамі відмовився від подальших коментарів, коли з ним зв'язалося Associated Press.

У посольстві України в Бейруті повідомили, що прибуття корабля відкладено, додавши, що "оновлена ​​інформація буде надіслана пізніше, коли ми отримаємо інформацію про точний день і час прибуття корабля".

Водночас судно змінило свій статус на "замовлення", що означає, що судно чекало, поки хтось купить кукурудзу.

Нагадаємо, після офіційного оголошення коридорів для суден, які вивозитимуть українське зерно, на Одещині розпочали розблокування портів. Вже відновили роботу портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". У портах підготували навігаційне та гідрографічне забезпечення для безпеки судноплавства. Схема вивезення зерна передбачає, що судна збиратимуться в караван, який супроводжуватиме український корабель.

Напередодні глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що експорт зерна Чорним морем може бути зупинений, якщо Росія вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії.

Як відомо, 26 липня в Стамбулі відбулася церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), який був організований для контролю за транспортуванням зерна з українських портів. До нього входять представники Туреччини, України, Росії та ООН.

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