Суджа перебуває під контролем українських сил – військовий ЗСУ: з'явилося відео

Український воїн показав, як з побратимами їде цетральною площею Суджі.
Російське місто Суджа у Курській області перебуває під контролем українських сил.
Про це повідомив військовий ЗСУ та оприлюднив відповідне відео.
Український воїн показав, як з побратимами їде цетральною площею Суджі.
Раніше повідомлялось, що бронетехніка ЗСУ просунулася на 22 км на схід від Суджі.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОРИВ ЗСУ ПІД КУРСЬКОМ: "кадировці" повтікали, ЗС РФ здаються, росіяни заговорили українською!
Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили оборонні дії ЗСУ на фронті. На Ставці Україна вперше визнала наступ ЗСУ на Курщині.
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