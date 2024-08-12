Суджа перебуває під контролем українських сил – військовий ЗСУ: з'явилося відео

Український воїн показав, як з побратимами їде цетральною площею Суджі.

Російське місто Суджа у Курській області перебуває під контролем українських сил.

Про це повідомив військовий ЗСУ та оприлюднив відповідне відео.

Український воїн показав, як з побратимами їде цетральною площею Суджі.

Суджа – під контролем українських сил

Раніше повідомлялось, що бронетехніка ЗСУ просунулася на 22 км на схід від Суджі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОРИВ ЗСУ ПІД КУРСЬКОМ: "кадировці" повтікали, ЗС РФ здаються, росіяни заговорили українською!

Нагадаємо, 12 серпня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили оборонні дії ЗСУ на фронті. На Ставці Україна вперше визнала наступ ЗСУ на Курщині.