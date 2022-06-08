Сухопутники показали відео, на якому видно, як розлітається на друзки ворожий склад з "Градами"

Сухопутні війська України показали момент знищення ворожого складу боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".
Зазначається, що склад з БК та "Градами" викрили артилеристи і аеророзвідка.
Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ.
Де саме і коли вдалось знищити ворожий склад українські захисники не повідомляють.
Нагадаємо, 6 червня Сухопутні війська України опублікували на своїй сторінці фото , на яких "луплять" по окупантах трофейними російськими "Градами".
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