Сухопутники показали відео, на якому видно, як розлітається на друзки ворожий склад з "Градами"

Сухопутні війська України показали момент знищення ворожого складу боєприпасів та реактивних систем залпового вогню "Град".

Зазначається, що склад з БК та "Градами" викрили артилеристи і аеророзвідка.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ.

Де саме і коли вдалось знищити ворожий склад українські захисники не повідомляють.

Нагадаємо, 6 червня Сухопутні війська України опублікували на своїй сторінці фото , на яких "луплять" по окупантах трофейними російськими "Градами".

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