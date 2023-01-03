Сухопутний коридор до Криму та окупація великого міста на лівобережжі Дніпра: Мусієнко розповів про нові напади ворога

Росія може готувати одночасний наступ у декількох напрямках, щоб здійснити завдання-мінімум та максимум.

Росія може піти у нові наступи одночасно зі сходу та півночі України.

Про це "24 Каналу" сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, перед росіянами стоїть кілька завдань: мінімум та максимум.

Перш за все ворог прагне втримати окуповані території на півдні України та зберегти сухопутний коридор до Криму.

Також загарбники можуть мати на меті розширення меж захоплених територій держави. Насамперед вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"З огляду на мету окупантів можна припустити, що для того, щоб не давати українським військам концентруватися на півдні, загарбники атакуватимуть з півночі та сходу. Основний напрямок удару ворога може бути з району Бєлгородської та Курської областей Росії, щоб не розтягувати "плече" логістичних ланцюжків окупантів. Натомість допоміжним напрямок може стати або Білорусь, щоб відтягнути наші сили та засоби, або безпосередньо Південний напрямок – з району Мелітополя чи Токмака. Це один зі сценаріїв, які можуть бути", – розповів Мусієнко.

Завдання-максимум окупантів полягає у спробі атакувати та окупувати більшу частину України. Наприклад, вони захоплять велике місто на лівому березі Дніпра.

За словами Мусієнка, росіянам навряд вдасться досягти цієї мети.

"Є інший сценарій. Згідно з ним, ЗСУ прорве оборону ворога, то розподілить свої зусилля та роззосередиться по усій лінії фронту – йому не вдасться сконцентрувати на якійсь окремій ділянці великі сили та можливості", – зазначив експерт.

Раніше Олександр Мусієнко зазначав, що ворог має плани створення ударної групи.

"Як мінімум, однієї основної і однієї-двох допоміжних для того, щоб проводити наступ на певних напрямках десь на початку весни - в березні-квітні, можливо раніше. Вони формують резерви", - заявляв експерт.

За даними Генштабу за 3 січня, росіяни не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області.

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